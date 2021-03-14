ABD Hazine Bakanı Yellen'dan, Biden'ın imzaladığı pakete ilişkin açıklama: Yardımlar ekonominin yoluna girmesini destekleyecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin, "acıyı hafifletmek ve ekonominin yeniden yoluna girmesini sağlamak" için yeterli olduğunu vurguladı.

TIKLAYIN: ABD Başkanı Joe Biden, 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı



ABC News programının sorularını yanıtlayan Yellen, 1.9 trilyon dolarlık paketin 2022'de "tam istihdama" dönüş bazlı toparlanmayı kolaylaştıracağını vurguladı ve bu kapsamda ortaya çıkacak "enflasyon riski"nin, küçük ve "yönetilebilir" olduğunun altını çizdi.



ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini, ABD Kongresi'nin her iki kanadında onaylanmasının ardından hafta başlarında imzaladı.



Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketini imzalamasından sonra, ABD Hazine tahvilleri getirileri yükseldi.



Biden, imzanın ardından, eyaletlere tüm ABD'li yetişkinleri 1 Mayıs'a kadar Covid-19'a karşı aşılamaya uygun hale getirmeleri talimatını vereceğini ve buna bağlı olarak, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için küçük toplantılara izin verilebileceğini açıkladı.



