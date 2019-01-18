T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi'nin teklifini geri çevirdi

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, kıdemli birini göndermeyi önerdi

18 Ocak 2019 13:54

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Temsilciler Meclisi Gelir Yönetimi Komitesi’nin, ABD hükümetinin geçici olarak kapatılmasının etkilerini konuşmak için yaptığı daveti reddetti ve yerine kıdemli bir yetkili göndermeyi önerdi.


Komite Başkanı, Richard Neal, Mnuchin’i, 28 Ocak’ta başlayacak olan ve vergi kısıntıları ile vergi sisteminde yapılan değşiklikler sebebiyle zor geçeceği tahmin edilen, vergi beyannamesi dönemi öncesinde, hükümetin geçici olarak kapatılmasının etkilerini tartışmak üzere çağırmıştı.

Mnuchin, çağrıyı bir mektupla geri çevirerek, komitenin, hükümetin geçici olarak kapatılması planları konusunda kıdemli bir Hazine ve Gelirler Dairesi yetkilisinin en iyi şekilde bilgilendireceğini belirtti.

ETİKETLER

ABD Hazine Bakanı Steve MnuchinTemsilciler Meclisiteklifret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24