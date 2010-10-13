-ABD HAZİNE BAKANI: KUR SAVAŞI RİSKİ GÖRMÜYORUM WASHINGTON (A.A) - 13.10.2010 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ''kur savaşı riski görmediğini'' söyledi. ABD'de, televizyon programı Charlie Rose Show'da konuşan Geithner, Çin'in para birimi yuanın değerini artırmasına izin vermesi için daha fazla teşvik edilmesinden yana olduğunu ve yuanın değerini düşük tutması halinde temel kalkınma amaçlarına karşı çalışmış olacağını belirtti. Yuanın değerlenmesiyle ilgili olarak Geithner, ''Zamanla bunun olacağından eminim. Sadece bunun kademeli, ancak önemli oranda olmasını sağlamak istiyoruz'' dedi. Geithner, yuanın değerinin düşük olmasının ABD'den çok dünyanın sorunu olduğunu ifade etti. Birçok ülkenin para birimlerinin değerlenmesini engelleme çabalarıyla beraber medyada yer alan ''döviz kuru savaşları'' haberleriyle ilgili görüşü sorulan Geithner, ''Kur savaşı riski görmüyorum'' diye konuştu. Çin'in ya da diğer ülkelerin para birimlerini manipüle edip etmediklerine ilişkin Hazine'nin Cuma günü açıklanacak raporuna değinmeyen Geithner, kısa süre önce Çin'in manipülasyon yaptığını söylemenin, Pekin yönetimiyle danışmalarda bulunmalarını gerektirdiği için yapıcı olmayacağını bildirmişti.