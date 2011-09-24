-ABD Hazine Bakanı Geithner'den Avrupa'ya uyarı WASHINGTON (A.A) - 24.09.2011 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Avro Bölgesi'nin borç krizini çözmek konusunda Avrupa yetkililerin gösterdiği çaba karşısında duyduğu hayranlığı dile getirdi, ancak Avrupalıları piyasalara göre çok yavaş ilerledikleri yönünde uyardı. Geithner İngiliz televizyon kanalı BBC'ye yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlerin borç krizinin üstesinden gelmek üzere bir stratejileri bulunduğuna yönelik açık bir işaret vermeleri çağrısında bulunarak, piyasalarda güven kaybı yaşandığına dikkat çekti. Avrupalıların gerekeni yapacakları konusunda duyduğu güveni dile getiren Geithner, ancak daha hızla hareket etmenin büyük bir getirisi olacağını vurguladı. Geithner, Avrupa stratejisine ilişkin yapılan tartışmalarda ayrışmalar olduğuna ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile hükümetler arasında çatışmalar yaşandığına dikkat çekerek, Avrupalı yetkililerin ECB başta olmak üzere birlik içinde çalışmaları gerektiğine vurgu yaptı. ABD Hazine Bakanı, güven için gerekli şartın Avrupa Merkez Bankası ile hükümetlerin karşı karşıya değil yan yana çalıştıklarını görmek olduğunun altını çizdi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü yaptığı açıklamada, hükümetlere ekonomik belirsizliği bertaraf etmek için ortak hareket etme çağrısında bulunmuştu.