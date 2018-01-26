ABD Hazine Bakanı "doların düşmesi dış ticaret için olumlu" demişti; Trump, karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Davos zirvesinde yaptığı "düşük doların olumlu olacağı" yönündeki sözlerine karşı çıktı. Trump, Mnuchin'in sözlerinin yanlış yorumlandığını ve doların giderek güçleneceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "Dolardaki zayıflık ABD dış ticareti için olumlu" sözleri dolar endeksini 3 yılın en düşük seviyesine çekmişti. Bunun üzerine dün akşam Davos Zirvesi'nde CNBC'ye konuşan Trump, "Dolar giderek güçlü ve daha güçlü hale gelecek. Ben de güçlü bir dolar görmek istiyorum. Bizim ülkemiz ekonomik olarak tekrar çok güçlü hale geliyor" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre Trump, başkanlığı süresince doların giderek güçleneceğini belirtirken, Mnuchin'in sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

Dolar yükselişe geçti

Trump'ın sözlerinin ardından dolar yeniden değer kazanmaya başladı. Euro/dolar paritesi 1.25 Türk Liras seviyesinin üzerinden dönerken, 1.23'lü rakamlara kadar geriledi. Euro/dolar sabah saat 07.45 itibariyle 1.2423 seviyesinde hareket ediyor.

Doların yurtdışında değer kazanmasına paralel içeride de dolar 3.73'lü seviyelerden bu sabah 3.75 liranın üzerine çıktı.