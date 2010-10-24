-ABD HAZİNE BAKANI ÇİN'LE EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÖRÜŞTÜ PEKİN (A.A) - 24.10.2010 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ve Çin Başbakan Yardımcısı Wang Qishan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri görüştüler. Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katıldıktan sonra buradan ayrılan ABD Hazine Bakanı Geithner, Çin'in doğusundaki Qingdao havaalanında Çin Başbakan Yardımcısı Qishan ile biraraya geldi. ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ''İki taraf ABD-Çin ekonomik ilişkileri ve Seul'de yapılacak G-20 liderler zirvesinin hazırlığı konusunda görüş alışverişinde bulundular'' denildi. Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin başka ayrıntı verilmedi. ABD yönetimi Çin'e para birimi yuanın değerini hızla yükseltmeye izin vermesi için baskı yapıyor. Geithner, bu konuyu dün sona eren G-20 toplantısı ve yine Seul'de düzenlenecek G-20 liderler zirvesinde değerlendirmeyi seçerek, geçen hafta Çin'in yuanı ticari avantaj sağlamak amacıyla maniple edip etmediğine ilişkin bir raporun açıklanmasını ertelemişti. ABD Hazine Bakanı Geithner, Gyeongju'daki G-20 toplantısında, Çin'in yuanın değerlenmesine izin vermede ''umut verici'' çabalarını sürdürmesinin önemli olduğunu ve G-20'deki görüşmelerde ''çok yapıcı'' rol oynadığını söylemişti. Çin'in, geçmişte olduğu gibi ihracata dayalı büyüme modeline güvenmeye devam edemeyeceğinin farkına varması nedeniyle iç büyümeyi güçlendirmek için umut verici ve iddialı reformlara giriştiğini belirten Geithner, bu sürecin devamını görmek istediklerini ifade etmişti. Geithner, Çin'in piyasanın belirlediği döviz kurlarına doğru yönlenmesini hızlandırmasını görmek istediğini de kaydetmişti. Pekin yönetiminin daha esnek döviz kuru politikası sözü verdiği haziran ayından sonra geçen üç ayda yuan dolar karşısında sadece yüzde 2 değer kazandı. Güney Kore'nin Gyeongju kentindeki toplantıda, G-20 ülkeleri, para birimlerinin değerlerinin düşürülmesinden kaçınma ve ekonomideki toparlanmayı tehdit eden küresel dengesizlikleri azaltma politikalarını izleme konusunda anlaşmış ve gelişmekte olan ülkelere Uluslararası Para Fonunda (IMF) daha fazla söz hakkı verilmesini kabul etmişlerdi. G-20 liderler zirvesi 11-12 Kasım'da Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek.