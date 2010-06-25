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Dünya

ABD Hazine Bakanı: Bize bel bağlamayın

G-8 ve G-20 zirvesi öncesinde açıklama yapan Amerikan Hazine Bakanı Timothy Geithner, dünyanın "ABD'ye geçmişte olduğu kadar bel bağlamaması gerektiğini" söyledi.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Amerikan Hazine Bakanı Timothy Geithner, dünyanın "ABD'ye geçmişte olduğu kadar bel bağlamaması gerektiğini" söyledi.


Geithner, ABD ile Avrupa arasındaki yaklaşım farklılıklarının çok önemli olmadığını söyledi.


Kanada'nın Toronto kentinde başlayacak G-8 ve G-20 zirvesi öncesinde BBC'ye konuşan Timothy Geithner, küresel ekonominin düzlüğe çıkması için diğer büyük ekonomilerin de büyümesi gerektiğini savundu.


Geithner, bütçe açığının kapatılması için atılan adımlar konusunda ABD ile Avrupa arasındaki yaklaşım farklılıklarının çok önemli olmadığını belirtti.


ABD ve Avrupa'nın aynı hedef doğrultusunda "farklı hızda, farklı yollar izlediğini" söyleyen Geithner, ABD'nin Avrupalı ülkeler için en iyi politikaların ne olacağını söylemek durumunda olmadığını ifade etti.


Ancak Avrupalı liderlere kamu harcamalarında yaptıkları kesintiler kadar ekonomik büyümeye de odaklanmaları çağrısında bulundu.


ABD Hazine Bakanı, Avrupa ve Amerika'nın ekonomik krize yaklaşımlarının farklı olduğunu gördüğünü, ancak öncelikli konunun ekonomik büyüme olması gerektiğini savundu.


Geithner, "Avrupa, gelecekte daha iyi büyüme rakamlarının yakalanmasını mümkün kılacak reform ve politikaları hayata geçirme yolunda bir tercih kullanabilir." dedi.


Bazı Avrupa ülkeleri, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla, son haftalarda sert kemer sıkma politikalarını hayata geçirmişti.


ABD Başkanı Barack Obama, G-20 liderlerine gönderdiği mektupta, kemer sıkma politikalarının ekonomik düzlüğe çıkılmasını geciktirmesinden kaygı duyduğunu ifade etmişti.


Büyük Depresyon'dan bu yana yaşanan en ciddi mali krizin nasıl geride bırakılacağıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı G-8 ve G-20 zirveleri üç gün sürecek.

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