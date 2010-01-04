ABD havaalanlarında kontrolü sıkılaştırıyor

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2007 yılına ait bu görüntüde yolcu, belinde

bir bıçakla yakalanıyor

BBC Türkçe'nin haberine göre Washington'un bu kararı, Nijeryalı bir gencin iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekte olan bir uçağı havada infilak ettirme girişimini izliyor.Yeni önlemlere göre, İran, Yemen, Nijerya ve Pakistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan yolcuların tamamı, kapsamlı bir üst aramasından geçirilecek.Bu ülkeler, Washington tarafından güvenlik riski olarak görülüyor. Diğer ülkelerden yolcular ise, tesadüfi seçimlerle aranacak.Bazı haberlerde Suriye, Sudan ve Küba'dan gelecek yolcuların da yeni önlemlerin kapsamında olduğu bildiriliyor.Kararı değerlendiren Amerikalı senatör Charles Schumer, ''teröristler havaalanlarındaki çatlaklardan sızarak bizlere saldırmaya çalışıyorlar. Teröristler akılllı, güvenliğin nerede sıkı nerede gevşek olduğunu biliyorlar ve en zayıf halkayı bulmaya çalışıyorlar'' dedi.Ancak kararın açıklanmasından bir kaç saat sonra New York yakınlarındaki Newark havaalanında bir kişinin güvenli bölgeye herhangi bir arama yapılmadan geçirilmesinden sonra güvenlik alarmı verildi.C Terminali kapatılırken, yolcuların tamamı yeniden arandı. Bu terminalden binen yolcuları taşıyan uçaklar yere indirildi.Bu arada İngiltere ise, yolcuların çıplak siyah-beyaz görüntülerini üreten x-ray cihazını bütün havaalanlarına yerleştireceğini açıkladı.Bu cihazlar halihazırda, Manchester Havaalanı'nda deneme amaçlı kullanılıyor. Cihazın vücuda sarılı ya da yolcuların üstünde gizlenmiş silah ya da patlayıcıları açığa çıkarması hedefleniyor.Pazar günü ABD ve İngiltere Yemen'deki büyükelçiliklerini El Kaide'den gelmekte olan tehdit nedeniyle kapattıklarını açıklamışlardı.ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı John Brennan, El Kaide'nin Yemen'de bir kaç yüz üyesinin bulunduğunu ve bunların giderek daha fazla tehdit oluşturmakta olduklarını söyledi.Brennan, ''Pakistan, Afganistan ya da Yemen, nerede olursa olsun el Kaide'yi imha etmeye kararlıyız'' dedi.