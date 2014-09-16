ABD hava saldırılarını genişletti



Amerikan askeri komando birliği Centcom pazartesi gece saatlerinde, Bağdat'ın 25 kilometre güneyinde, İslam Devleti örgütünün hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. İslam Devleti örgütünün buradan Irak ordusu askerlerine ateş açtıkları bildiriliyor.

Irak ordusunun bir sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırıyla örgütün en önemli bölgelerinden birinin vurulduğunu belirtti. ABD'nin bir diğer hedefi de Sincar Dağları oldu. Düzenlenen hava saldırısında örgüte ait altı aracın vurulduğu bildiriliyor. Saldırılarda ölen olup olmadığına dair ise açıklama yapılmadı. ABD, hava saldırılarını ağustos ayında başlatmıştı. Son iki saldırıyla, ABD hava saldırılarının sayısı 162’ye ulaştı.

Suriye'deki İnsan Hakları Gözlem Örgütü, İslam Devleti örgütünün salı günü en yoğun konuşlandıkları Rakka kentine saldırı düzenleyen Suriye ordusuna bağlı savaş jetini vurduklarını bildirdi. İslamcıların vurdukları savaş jetinin enkazının görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştıkları belirtildi.

İslam Devleti örgütü Irak’ın kuzeyi ve batısında, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda geniş bölgeleri kontrol altında tutmaya devam ediyor. Örgütün finansmanını özellikle komşu ülkelerde yaptığı petrol kaçakçılığından elde ettiği belirtiliyor. Örgüte katılanların bilhassa Türkiye üzerinden geçiş yaptığı öne sürülüyor. Amerikan dış istihbarat servisi CIA, örgütün yaklaşık 31 bin 500 savaşçısı olduğunu tahmin ettiklerini belirtiyor.