ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Ülkede 12-17 yaş arası gençlerde Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda artış var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD’de 12-17 yaş arasındaki gençlerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirterek, virüse karşı önlem alma ve aşılamanın önemini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haftalık raporunu yayımladı.Rapordaki verilere göre, 1 Ocak-31 Mart 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 12-17 yaş arasında 204 genç bulunurken, bunların yaklaşık 3’te 1’inin yani yüzde 31.4’ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördü. Geçtiğimiz yılın Mart ayından 24 Nisan 2021 tarihine kadar gençler arasında hastaneye yatış oranları, 9 Ocak itibariyle 100 binde 2.1 ile zirve yaparken, 13 Mart'ta 0.6'ya düştü. Fakat 17-24 Nisan arasında 1.3’e yükseldi.

Yüz yüze eğitime dönüş ve mutasyonların etkisi

Raporda, 12-17 yaş arasındaki gençlerde hastaneye yatış oranlarının, yetişkinlerden daha düşük olduğu fakat 5-11 yaş arası çocuklardan yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca 12-17 yaş arasındakilerin hastaneye yatış oranlarında yaşanan son artışın, daha bulaşıcı mutasyonlar ve yüz yüze eğitime dönüşle bağlantılı olabileceği kaydedildi.

"Veriler gençlerin aşılanmasını 2 katına çıkarmamıza zorluyor"

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada, gençlerin Covid-19’a karşı aşılanması için ebeveynlere çağrıda bulundu. Walensky, "CDC, virüse yakalanan gençlerin hastaneye yatışları ile ilgili rahatsız edici veriler gözlemledi. Bu veriler, gençlerimizi aşılamaya yönelik motivasyonumuzu 2 katına çıkarmamız için bizi zorluyor" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 327 bin 112, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 596 bin 444 oldu. CDC’nin açıkladığı aşılama istatistiklerine göre ise 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.