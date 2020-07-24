ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Çocuklar için risk düşük, okullar yaz sonu açılabilir

CDC'nin resmi sitesinden yayınlanan yeni kılavuzda, anaokulundan liseye kadar her seviyede okulun bölgelerindeki Koronavirüs salgını yoğunluğuna göre belli tedbirleri alarak yaz sonu öğrencileri kabul edebileceği belirtildi.

Açıklamada, çocukların muhtemelen şiddetli semptom göstermeyeceği ve okullarda virüsü yaymayacağı kaydedilerek, "Mevcut en iyi kanıtlar Covid-19'un okul çağındaki çocuklar için nispeten düşük risk oluşturduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Okulların kapanması ailelerin ve çocukların hayatını bozdu"

Direktör Robert Redfield de okulların açılmasının halk sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Okulların kapanması ailelerin ve çocukların hayatını bozdu, gençlerin üzerinde olumsuz etkileri oldu" diye kaydetti.

CDC'nin açıklamasında okulda öğrencilerin salgın belirtilerine karşı günlük olarak gözlemlenmesi, sosyal mesafeye uyulması ve vaka görülmesi halinde yerel sağlık yetkilileri ile temasa geçilmesi önerileri sıralandı.

ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 223 bin 885 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 148 bin 102 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.