ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Direktörü: Koronavirüs bize diz çöktürdü

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield, Koronavirüs salgınının ülkelerine "diz çöktürdüğünü" ifade etti.

Salı günü Kongre'ye ifade veren Redfield, ABD'de uzun süredir temel sağlık hizmetleri için yeterince bütçe sağlanmadığını ifade etti.

Redfield, "Hepimiz virüsü durdurmak için elimizden geleni yaptık ancak gerçek şu ki; Koronavirüs bu ülkeye diz çöktürdü" diye konuştu ve ekledi, "Büyük ihtimalle küçük bir virüs sebebiyle 7 trilyon dolar harcayacağız".

CDC Direktörü, ABD'nin virüse karşılık vermek için her türlü imkanını kullandığını, "ama her zaman eleştirenlerin olacağını" ifade etti.

ABD, dünya genelinde Koronavirüs'ten en ağır şekilde etkilenen ülke oldu. Ülkede 2 milyon 424 bin 418 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 123 bin 475 bin kişi hayatını kaybetti.