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Dünya

ABD, Haşdi Şabi'yi vurdu: 35 ölü

“Saldırıya karşı sessiz kalmayacağız”

08 Ağustos 2017 14:14

Amerikan savaş uçakları, Suriye-Irak sınırındaki operasyonlarında IŞİD'le savaşan Şii ağırlıklı Haşdi Şabi'yi vurdu. Ölü sayısı en az 35 olarak verilirken, 85 kişinin yaralandığı belirtildi. Haşdi Şabi'nin, "Sessiz kalmayacağız" açıklaması yaptığı aktarıldı.

ABD, Irak’taki IŞİD karşıtı operasyonlara katılan Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi’nin Suriye sınırındaki mevzilerini vurdu. Aralarında komutanların da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybederken, Pentagon ellerine ulaşan raporu incelediklerini açıkladı.

Haşdi Şabi kaynaklarının Sputnik ve Rudaw sitelerine verdiği bilgilere göre, Amerikan savaş uçaklarının saldırısı bu sabaha karşı 04.00 sularında düzenlendi. Irak-Suriye sınırındaki Ekaşat bölgesinde Haşdi Şabi’ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları’nın mevzileri vuruldu. Ölü sayısı en az 35 olarak verilirken, 25 kişi de yaralandı.

Haşdi Şabi’ye bağlı Seyid Şuheda Tugayları’nın Rudaw’a yaptığı açıklamada, “Saldırıya karşı sessiz kalmayacağız” denildi. Açıklamada, Irak hükümeti ve ilgili kurumların olayı araştırması istendi.

Pentegon yetkilileriyse, ”Olay hakkındaki rapor elimize ulaştı, incelemelerimiz devam ediyor’’ dedi. 

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