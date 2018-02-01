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Dünya
Deutsche Welle

ABD Hamas lideri İsmail Haniye'yi "terör listesine" aldı

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, ABD tarafından "küresel terörist" ilan edildi. Gerekçe olarak Hamas'ın askeri kanadıyla olan ilişkisi gösterildi.

01 Şubat 2018 02:31

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas örgütünün Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi "Özellikle Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT) listesine dâhil etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Hamas'ın askeri kanadıyla olan yakın bağlantısı ve siviller de dâhil olmak üzere silahlı mücadelenin taraftarı” olması dolayısıyla SDGT listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine yer veren bakanlık metninde "Bu SDGT listesi, aralarında İran'ın doğrudan destek verdiği ve yönettiği iki grubun da dâhil olduğu, Ortadoğu'daki istikrarı tehdit eden, barış sürecini zedeleyen ve müttefiklerimiz Mısır ve İsrail'e saldıran önemli terör gruplarını ve liderlerini hedef almaktadır" ifadesi yer aldı.

Açıklama bu kararın alınmasında, Haniye'nin İsrailli sivillere karşı düzenlenen "terör saldırılarına” karışmasını ve Hamas'ın da 17 ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olmasını gerekçe gösterdi.

Karar uyarınca Haniye'nin eğer varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve ABD merkezli kişi ya da kuruluşlarla finansal işlem yapmasına yasak getirilecek.

Hamas'tan tepki

ABD'nin adımı üzerine Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Gazze Şeridi'nden bir açıklama yaparak kararın "değersiz" olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Ebu Zuhri, "Bu kararı reddediyor ve kınıyor, aynı zamanda Siyonist bir çetenin Amerika'nın kararına hükmetmesinin bir yansıması olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Hamas ayrıca internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak ABD'nin kararını "direniş hareketini baskılamak için başarısız bir girişim" olarak nitelendirdi. Bu hamlenin Hamas'ı "işgalden kurtulmak için direnişten caydıramayacağı" belirtildi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgaline karşı silahlı mücadele vermek amacıyla 1987'de kurulan Hamas'ın, İzzettin el Kassam Tugayları isminde bir de askeri kanadı bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen 2006 seçimlerini kazanan Hamas, İsrail'in daha sonradan üç kere askeri operasyon düzenlediği bölgeyi 2007'den beri İsrail ablukası altında yönetiyor. Yaklaşık 365 kilometrekarelik alanda iki milyon Filistinli yaşıyor.

Hamas Siyasi Büro Şefi görevini Halid Meşal'den 2017 yılının Mayıs ayında devralan Haniye, 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki bir mülteci kampında dünyaya geldi.

ABD, Hamas’ı 1997den beri “yabancı terör örgütü" listesinde bulunduruyor. Örgüt aynı zamanda 2001 yılında SDGT listesine eklenmişti.

Listeye giren diğer örgütler

ABD Dışişleri Bakanlığı Haniye'nin yanı sıra üç grubu daha SDGT listesine dâhil etti. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da faaliyet gösterdiği ve İran tarafından desteklendiği öne sürülen Sabirin Hareketi ve geçmişte Mısır'da güvenlik birimlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan Liva-el-Tevra ve Hasam Hareketi de bundan böyle ABD'nin "Özellikle Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesinde yer alacak.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, son aylarda İsrail-Filistin meselesinde Filistin tarafını kızdıran adımlar atmakla eleştiriliyor. Trump, geçen Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını ve ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den, uluslararası statüsü konusunda ihtilâfın devam ettiği Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

ABD ayrıca Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) verdiği desteği azaltacağını açıklamış ve Ocak ayında kurumun yardım fonlarının yarısından fazlasını kesmişti. Kuruluş, yardıma muhtaç Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da oluşturuldu.

AP/Reuters/dpa/AFP,ÇÖ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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