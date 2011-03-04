-ABD HAM PETROLÜNÜN VARİL FİYATI 103.57 DOLAR NEW YORK (A.A) - 04.03.2011 - Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı, ABD'de işsizlik oranının geçen ay yüzde 8,9'a gerilemesinden sonra 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. New York Vadeli İşlemler Borsası'nda ABD Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı, nisan ayı teslimi 103.57 dolara kadar çıkarak 29 Eylül 2009'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. 29 Eylül 2008'de 106.91 dolardan işlem gören ABD ham petrolünün varil fiyatı 24 Şubat 2011'de ise 103.41 dolardan satılmıştı. ABD ham petrolünün varil fiyatı, nisan ayı teslimi gün içindeki işlemler sırasında 1,27 dolarlık artışla 103.18 dolardan satılmaya başlandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, nisan ayı teslimi de 87 sentlik yükselişle 115.66 dolar oldu. Ham petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en büyük enerji tüketicisi ABD'de işsizlik oranının gerilemesinin petrol talebine olumlu yansıyacağı beklentisinin yanı sıra Libya'da güvenlik güçlerinin başkent Trablus'ta göstericilere sert müdahalesi ve Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler ile isyancılar arasında Ras Lanuf petrol terminali dışında çıkan çatışmalar etkili oldu.