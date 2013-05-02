ABD halkı, Suriye'ye müdahaleye karşı

Suriye'de kimyasal silah kullanılsa bile ABD halkının Suriye'ye müdahaleye soğuk bakıyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına karşı takınacağı tutum tartışılırken, Reuters/Ipsos tarafından yapılan anket, Suriye'de kimyasal silah kullanılsa bile ABD halkının Suriye'ye müdahaleye soğuk baktığını ortaya koydu.

İnternet üzerinden 26 Nisan-1 Mayıs'ta yapılan ankete katılanların sadece yüzde 10'u ABD'nin Suriye'deki savaşa müdahil olmasını istedi.

Katılımcıların yüzde 61'i ise ABD'nin Suriye'deki krize müdahil olmasına karşı çıkıyor.

"Esed yönetimi kimyasal silah kullanırsa ABD ne yapmalı" sorusunu cevaplayanlar arasında da ABD'nin müdahalesine destek ancak yüzde 27'ye kadar yükseldi.

Kimyasal silah kullanılması halinde bile ABD müdahalesine karşı olanların oranı yüzde 44.

ABD Başkanı Obama, geçen yıl yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının "kırmızı çizgi" olacağını belirtmişti.

ABD istihbaratının bölgede kimyasal silah kullanıldığını teyit etmesi üzerine Obama, henüz kimyasal silahı kimin nasıl kullandığına ilişkin net bilgilerin bulunmadığını söylemişti.

Anket, ABD halkının Suriye'de yaşananlara olan ilgisizliğini de ortaya koydu. Ankete katılanlardan yüzde 36'sı Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin hiç bir şey duymadığını ya da okumadığını belirtti.

Katılımcıların sadece yüzde 8'i olaylar hakkında önemli miktarda bilgi sahibi olduğunu kaydederken yüzde 19'u ise bir miktar bilgisinin olduğunu ifade etti.

İnternet üzerinden yapılan ankete 18 yaşından büyük 519 ABD'li katıldı.