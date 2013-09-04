ABD halkı, Suriye'ye askeri müdahaleye nasıl bakıyor?

İngiltere parlamentosunun 'hayır' kararı vermesi ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın muhalifleri daha fazla destekleme yolunu seçmesi, Suriye'ye askeri müdahale konusunda Türkiye ve ABD'yi başbaşa bırakmış gibi görünüyor. ABD Başkan'ı Obama, müdahale kararını kendi başına almaktansa kongre oylamasına gitmeyi tercih etti. Başkan senatörleri iknaya çalışırken, geçtiğimiz aylarda yapılan anketlerin sonuçları, Obama'nın niçin senatörlerin desteğine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Kimyasal kullanılmışsa bile 'hayır'

Reuters/Ipsos tarafından yapılan anket, Suriye'de kimyasal silah kullanılsa bile ABD halkının Suriye'ye müdahaleye soğuk baktığını ortaya koydu.

İnternet üzerinden 26 Nisan-1 Mayıs'ta yapılan ankete katılanların sadece yüzde 10'u ABD'nin Suriye'deki savaşa müdahil olmasını istedi. Katılımcıların yüzde 61'i ise ABD'nin Suriye'deki krize müdahil olmasına karşı çıkıyor.

"Esad yönetimi kimyasal silah kullanırsa ABD ne yapmalı" sorusunu cevaplayanlar arasında da ABD'nin müdahalesine destek ancak yüzde 27'ye kadar yükseldi.

Kimyasal silah kullanılması halinde bile ABD müdahalesine karşı olanların oranı yüzde 44.

ABD Başkanı Obama, geçen yıl yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının "kırmızı çizgi" olacağını belirtmişti.

ABD'liler muhalifleri de sevmiyor

Washington Post ile ABC News'in ülke genelinde yaptığı bir başka anket ise, Suriyeli muhaliflere Amerikan halkının sempati ile bakmadığını gösterdi. Anket, ABD halkının 10'da 7'sinin Suriyeli muhaliflere silah verilmesine karşı olduğunu ortaya çıkardı.

Aynı ankete göre, her 10 Amerikalı'dan 6'sı Suriye'ye sınırlı askeri müdahaleye karşı. Diğer yandan NBC News'in anketine göre ise her 10 Amerikalı'dan 5'i Suriye'ye müdahaleye karşı olduğu yolunda fikir beyan etti.

ABD halkının 3'te 1'i, Suriye'den bir haber

Anketler çok da güvenilir sayılmayabilirler zira çalışma, ABD halkının Suriye'de yaşananlara olan ilgisizliğini de ortaya koydu. Ankete katılanlardan yüzde 36'sı Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin hiç bir şey duymadığını ya da okumadığını belirtti.

Katılımcıların sadece yüzde 8'i olaylar hakkında önemli miktarda bilgi sahibi olduğunu kaydederken yüzde 19'u ise bir miktar bilgisinin olduğunu ifade etti.

Yine de Obama'nın halkın tepkisini dikkate alması beklenen bir durum; ABD'de oy verme oranı da düşük ve oy veren kitle anketteki bilinçli kitleyle büyük ölçüde aynı.