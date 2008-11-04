ABD halkı sandıklara koştu

ABD'nin tamamında bugün büyük bir heyecan yaşanıyor. Demokrat aday Barack Obama her ne kadar anketlerde önde görünse de, Cumhuriyetçi rakibi John McCain ile arasında büyük bir çekişme yaşanacak gibi görünüyor.Ülkede kayıtlı 130 milyon civarı seçmenden 30 milyona yakını zaten oylarını erken oy verme seçeneğini değerlendirerek önceden kullanmıştı. Ancak bugün daha gün ışımadan seçim merkezlerinin önünde büyük kuyruklar oluştu. Demokrat aday Obama oyunu Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, McCain ise Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde kullandı.New York’ta bazı semtlerde özellikle çalışanların yerel saatle 04.00’dan itibaren oy verecekleri merkezlerin önünde kuyruğa girdikleri ve saat 07.30 itibariyle sandık başlarında büyük kalabalık görüldüğü belirtiliyor.Barack Obama, Chicago’daki oy kullanma merkezine eşi Michelle, kızları Malia ve Sasha ile geldi. Oyunu kullanmasının ardından kalabalığı selamlayan Obama, alkışlar eşliğinde bazı seçmenlerle tokalaşıp kısa süre sohbet etti.Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı John McCain de oyunu Arizona eyaletinin Phoenix kentinde kullandı. McCain sandık başına eşi Cindy ile geldi.Anketlere göre, Barack Obama, rakibi McCain karşısında üstünlüğünü koruyor. İlk oylama sonuçları da Demokrat adayın lehine. Geceyarısı oy kullanan New Hampshire’ın iki kasabasında alınan sonuçlar, Obama’nın, McCain’e fark attığını gösteriyor.Amerika’da oy verme işlemi ilk olarak Türkiye saatiyle 01.00’de tamamlanacak. İlk önemli sonuçlar, bundan bir saat sonra kilit konumdaki Virginia ve Indiana ve Ohio’dan gelecek. Yeni başkanın TSİ 08.00’de belli olması bekleniyor.Obama ve McCain’in başa baş gittiği 8 eyaletten gelecek sonuçlar, ABD’nin yeni başkanının belirlenmesinde kritik önem taşıyor. Kritik eyaletler Virginia, Kuzey Carolina, Indiana, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Nevada ve Florida’nın seçimin kaderini belirlemesi bekleniyor. Anketler bu eyaletlerin çoğunda Obama’yı önde gösteriyor.İlk önemli sonuçlar, TSİ 02.00’de kilit eyaletlerden Virginia ve Indiana’dan gelecek. 1964’den bu yana Cumhuriyetçilerin kazandığı bu iki eyalette Demokratlar bu kez iddialı görünüyor.TSİ 02.30’da sıra Ohio’ya gelecek. 2004 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazandığı eyalette bu kez ibre Obama’dan yana. Aynı saatte çekişmeli eyaletlerden Kuzey Carolina’da da oy verme işlemi tamamlanıyor.En kritik dönemeçlerden biri TSİ 03.00’te geçilecek. Kilit konumdaki Missouri, Florida ve Pennsylvania’nın aralarında bulunduğu 15 eyalette sandıkların kapanmasıyla tablo büyük ölçüde netleşecek. McCain, 3 kritik eyalette kaybederse ümitlerine büyük olasılıkla veda edecek.Colorado ile McCain’in doğum yeri Arizona’da ise oy verme işlemi saat 04.00’de sona erecek.TSİ 05.00’te yine çekişmeli eyaletlerden Nevada’dan sonuç gelecek. Eğer Demokrat aday Obama bu saate kadar Virginia, Kuzey Carolina, Ohio, Indiana ve Florida’da kazanırsa başkanlığı da garantileyecek.TSİ 06.00’da California ve Washington’ın da bulunduğu 4 eyalet ve son olarak Alaska’dan gelecek sonuçlarla tablo netlik kazanacak.Türkiye saati iye 08.00'de yeni ABD başkanının belli olması bekleniyor.