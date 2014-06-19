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Dünya

ABD halkı en çok orduya güveniyor

Amerikan halkı yapılan anketlerde ilk sırada %69'la orduya güvenirken ikinci sırada %53 ile ileri teknoloji sektörüne güveniyor

19 Haziran 2014 22:06

Yapılan anketlerde ABD halkının en az güvendiği kurumlardan biri yüzde 15'lik onay oranıyla vergi kurumu İç Gelir İdaresi (IRS) olarak görüldü.

WSJ'de yer alan haber şöyle:  

 

Wall Street Journal/NBC News'in ortak düzenlediği ankete göre Başkan Obama'nın görüşünü kabul edenlerin oranı yüzde 41'e geriledi. Bunun yanı sıra ABD nüfusunun yüzde 54'ü Obama'nın Başkan olarak yaptığı işlerden memnun olmadığını belirtti. Ancak ABD toplumunun güvendiği iki grup bulunuyor.

 

Amerikan halkının çoğunluğunun desteğine sahip olan iki kurumdan ilki anketlerde Amerikan halkının yüzde 69'unun onayını alan orduyken ikincisinin ise yüzde 53'ünün desteklediği ileri teknoloji sektörü olduğu göze çarpıyor.

 

Halkın en az güvendiği kurumlardan biri yüzde 15'lik onay oranıyla vergi kurumu İç Gelir İdaresi (IRS) olarak görülüyor. Federal hükümet ise yüzde 16'lık onay oranıyla ile ABD'de halkında IRS'ten çok az daha iyi bir güven telkin etmiş.

 

Bu zayıf gösterge yine de sağlık sigortası ve finans sektörlerinin onay oranlarından daha iyi durumda çünkü Amerikalıların sadece yüzde 13'ü bu kurumlara güveniyor.

 

Bu sektörlerde veya federal hükümette çalışanlarla ilgili bir sorun olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda Başkan'ın finans ve sigorta şirketlerini daha fazla kontrol etmek isterken onları şeytan gibi göstermiş olduğu da düşünülebilir.

 

Burada kesin olan bir şey var: bürokrasinin boğucu etkileri. Teknoloji sektörünün halkın çoğunluğunun güvendiği iki kurumdan biri ve tek sektör olduğuna dikkat çekelim. Washington bir federal bilgisayar komisyonu kurmadı veya eyaletler hiçbir zaman standart bir akıllı telefonda hangi uygulamaların bulunması gerektiğine dair yasalar çıkarmadı. Böyle bir müdahale olmadığından tüketiciler hangi ürün ver hizmetleri seçecekleri konusunda büyük oranda özgür bırakıldı. Aynı zamanda üreticiler de tüketicilere arzları konusunda büyük oranda özgürdü.

 

Bunun dışında zaten aşırı kontrol altında tutulan finans ve sigorta şirketlerine son yıllarda bir de Dodd-Frank ve ObamaCare kanunları uygulandı. Tüketiciler bunların sonuçlarından memnun gözükmüyor. Belki de Washington'daki bürokratların da kontrol etmek için en çok zaman harcadıkları sektörler kadar kötü güvenoyu almalarına da şaşmamak lazım.

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