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Dünya

ABD 'güvenlik tehdidi' nedeniyle elçiliklerini kapatıyor

Bakanlık Sözcüsü Marie Harf, bu kararın 'normal koşullarda pazar günü açık olacak temsilcilikler' için geçerli olduğunu söyledi

02 Ağustos 2013 12:20

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklanmayan bir güvenlik tehdidi nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki büyükelçilik ve konsolosluklarını pazar günü kapatma kararı aldığı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Marie Harf, bu kararın "normal koşullarda pazar günü açık olacak temsilcilikler" için geçerli olduğunu söyledi. Bu da pazarın bir iş günü olduğu Arap ülkelerini kast ettiği şeklinde yorumlandı.

CBS News'ün haberine göre karardan etkilenecek ülkelerin başında Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen geliyor.

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi de BBC'ye yaptığı açıklamada, "Normalde pazar günü açık olacak tüm ABD büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına faaliyetlerini özellikle 4 Ağustos günü askıya almalarını bildirdik. İlerleyen dönemde başka tarihlerde de kapatmalar söz konusu olabilir" dedi.

Yetkili, Dışişleri Bakanlığı'nın "eline bazı bilgiler geçtiğini" bu nedenle "aşırı tedbirli davranıldığını" söyledi.


Sık sık hedef oluyorlar


ABD temsilcilikleri sık sık terör saldırılarının hedefi oluyor.

Geçtiğimiz yıl 11 Eylül'de ABD'nin Bingazi'deki başkonsolosluğu saldırıya uğramış, Libya Büyükelçisi Chris Stevens ile üç ABD'li çalışan yaşamlarını yitirmişti.

Ankara'daki büyükelçiliğe de 1 Şubat 2013'te bir saldırı düzenlenmiş, Türk çalışan Mustafa Akarsu olayda hayatını kaybetmişti.

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