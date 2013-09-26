ABD Güvenlik Kurumu, Muhammed Ali ve Martin Luther King'i de dinlemiş

CIA eski çalışanı Edward Snowden'ın ifşa ettiği dinleme skandalıyla gündeme gelen ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA, bir kez daha tartışmaların odağında. NSA'nın yıllar önce insan hakları savunucusu Martin Luther King ve efsanevi boksör Muhammed Ali'yi de takibe aldığı ortaya çıktı.

Kurum'un 1968'de suikaste kurban giden insan hakları savunucusu Martin Luther King ve efsanevi boksör Muhammed Ali'yi de takibe aldığı ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Kurumu NSA, sadece King ve Muhammed Ali'yi değil, New York Times ve Washington Post'tan gazetecilerle iki senatörü de dinlediği belirlendi.

Takibin 1967'de, dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson'ın talimatıyla başlatıldığı belirtildi.

Dinlemelerin 1973 yılına kadar devam ettiği, dönemin adalet bakanı tarafından sonlandırıldığı da gün ışığına çıkan bilgiler arasında.

Yıllar öncesinin takip süreci, George Washington Üniversitesi'nin bir araştırması sayesinde su yüzüne çıktı.

ABD yönetimi, üniversitenin gizli belgeleri incelemesine izin vermesiyle döneme ait belgelere ulaşıldı.

CIA eski çalışanı Edward Snowden bir süre önce Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın dünya genelinde milyonlarca kişiyi dinlediğini basına sızdırmıştı. Rusya'ya kaçan Snowden'e Moskova bir yıl sığınma hakkı tanımıştı.