ABD Güvenlik Danışmanı Pakistan'da

T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.



Pakistan resmi ajansı APP'nin haberine göre, resmi ziyaret amacıyla İslamabad'a gelen Jones ve Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) bölge direktörü Leon Panetta, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ile devlet başkanlığı sarayında bir araya geldi.



Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkileri, 1 Mayıs'ta New York'ta ele geçirilen patlayıcı yüklü araç nedeniyle gözaltına alınan Pakistan kökenli Amerikan vatandaşı Faysal Şahzad ve diğer terör zanlılarının durumunun ele alındığı belirtildi.



Zerdari'nin Jones'u kabulünde Başbakan Yusuf Rıza Gilani, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.