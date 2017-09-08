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Dünya

ABD, Güney Kore'ye füze savunma sistemi kurdu

Hava savunması ABD ile varılan anlaşma kapsamında Güney Kore'ye geçici olarak kurulmasına izin verildiğini belirtildi

08 Eylül 2017 03:00

Güney Kore'de ABD'ye ait Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumunun tamamladığı açıklandı.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, daha önce kurulumu durdurulan füze savunma sisteminin parçası olan dört ilave fırlatma platformu ülkenin güney doğusundaki Seongju vilayetindeki Amerikan üssüne taşındı.

Platformların, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Kuzey Kore'den gelebilecek bir tehdide karşı acil önlem niteliğinde, geçici olarak kurulmasına izin verildiğini belirten bakanlık yetkilileri, kesin iznin ancak detaylı çevre etki çalışmasının sonuçlanmasının ardından verileceğini vurguladı.

Tipik olarak 6 fırlatma platformu, 48 önleyici ve birer ateş kontrol, haberleşme ve radar ünitelerinden oluşan THAAD biriminin 2 platformu ve diğer unsurları geçen yıl varılan anlaşma kapsamında  bu yıl mart ayından itibaren Seongju'daki üsse yerleştirilmeye başlamıştı.

Ancak Devlet Başkanı Moon Jae-in'in mayıs ayında göreve gelmesinden itibaren, dört platformun Güney Kore Meclisi'nin bilgisi dışında yerleştirildiği iddiaları üzerine yeni hükümet kurulumu durdurmuş, kurulumuna izin verilmeden önce sistemle ilgili ayrıntılı bir çevre etki değerlendirilmesi yapılmasını talep etmişti.

Ancak Kuzey Kore'nin temmuz ayında yaptığı kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından, Moon yönetimi bu kez kurulumun ivedilikle tatamlanması yönünde adım atmıştı. 

Güney Kore Çevre Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamda, çevre etki değerlendirmesine dair yapılan ön çalışmada risk yaratabilecek herhangi bir unsur tespit edilmediğini ifade ederek, kurulumun tamamlanmasının önünü açmıştı.

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