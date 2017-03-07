ABD, Güney Kore'ye füze savunma sistemi gönderdi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesinden bir gün sonra, ABD ve Güney Kore orduları, ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandıracağı füze rampası ve diğer mühimmatın ülkeye ulaşmaya başladığını duyurdu.

Kuzey Kore, Pazartesi günü Japon Denizi'ne doğru dört balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sisteminin Güney Kore'ye yerleştirilmesi, Kuzey Kore'nin yanı sıra güçlü radar sistemini tehdit olarak gören Çin ve Rusya'yı kızdırıyor.

Çin, Güney Kore ve ABD'nin açıklamasına füze sistemine karşı kendini korumak için "gerekli önlemleri" alacağı şeklinde yanıt verdi, ancak detay vermedi.

Washington ve Seul sistemin savunma amaçlı olduğunu söylüyor; Pekin ya da Moskova'ya tehdit amacı taşımadığını savunuyor.

ABD, THAAD sisteminin kısa ve orta menzilli balistik füzelerin yerlerini belirleyerek yok edebilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

ABD'nin Pasifik bölgesi komuta merkezinin başkanı Amiral Harry Harris, "Kuzey Kore'nin dün pek çok füze denemesinin de dahil olduğu provokatif eylemleri, geçen yıl aldığımız Güney Kore'ye THAAD konuşlandırma kararımızdaki öngörüyü teyit ediyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise Salı günü haftalık bilgilendirme toplantısında "Kendi güvenliğimizi korumak için kesinlikle gerekli önlemleri alacağız" dedi ve ekledi:

"Bir kez daha taraflara, süreci durdurmaları ve bu yanlış yoldan geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Çin'in bu kınama mesajının ardından Güney Koreli alışveriş zinciri Lotte Mart'a karşı protesto başlatıldı.

Güzey Kore menşeli kozmetik ürünlerine ise gümrükte el kondu.