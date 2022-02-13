ABD, Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın balistik füze denemelerini kınadı

ABD, Japonya ve Güney Kore, Pyongyang'ın arka arkaya gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinin ardından Kuzey Kore'yi kınadı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Honolulu'daki görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada Pyongyang'ın yasa dışı eylemlerini durdurması gerektiği ve diyalog içinde olması gerektiği belirtildi.

Blinken, düzenlediği toplantıda Kuzey Kore'nin bir provokasyon sürecinde olduğunu söyledi.

Üç mevkidaş, tüm Kore bölgesinin nükleer silahsızlaştırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Pandemi ve ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sorunlar yaşanan Kuzey Kore'de son balistik füze denemeleri Biden yönetimini yaptırımları hafifletme konusunda bir uyarı olarak yorumlandı.