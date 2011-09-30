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Dünya

ABD, Güney Kıbrıs'ın sondaj çalışmalarına destek verdi

Washington Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına destek verdi, enerji...

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Washington Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına destek verdi, enerji kaynaklarının Kıbrıslı toplumlar arasında eşit paylaşılması gerektiğini bildirdi. 

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner’ın bu konudaki açıklaması şöyle oldu:  


'Amerika, Kıbrıs'a destek veriyor'

“Amerika Kıbrıs’ın enerji kaynakları arama hakkına destek veriyor. Kıbrıs’ın enerji kaynakları geliştirmesinde bir Amerikan şirketinin rol alması da olumlu bir gelişme. Amerika, Kıbrıs’ın çift bölgeli ve çift toplumlu bir federasyon olarak birleştirilmesi amacıyla Kıbrıslı taraflar tarafından Birleşmiş Milletler’in idaresi altında yürütülen müzakere sürecine de destek veriyor.  Bu tutumumuz değişmedi. Geniş kapsamlı bir çözüm çerçevesinde tüm kaynaklarda olduğu gibi adanın petrol ve doğal kaynaklarının da iki toplum arasında eşit paylaşılması gerektiği görüşüne inanmaya devam ediyoruz.”  


Gazeteci: Başbakan Erdoğan'ın tehditlerine ne diyorsunuz?

Gazetecilerden birinin “Başbakan Erdoğan’ın Kıbrıs’a yönelik tehditleri var, hatta Kıbrıs’ı yeniden işgal edebileceğini ima etti,” şeklinde sunduğu bir yoruma yönelik Mark Toner, ada açıklarında yürütülen arama çalışmalarının adanın yeniden birleşmesini amaçlayan görüşmeleri engellememesi gerektiğini söyledi.


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