ABD Güney Amerika'daki üslerini genişletebilecek mi?

Latin Amerika liderleri ABD’nin Kolombiya'daki üslerinin sayısının artırılması planına karşı çıkıyor. Fidel Castro, ABD’nin bu anlaşmayla Güney Amerika’ya kontrol etmeyi amaçladığını söyledi. Kolombiya ise planı savunuyor.

Bugün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te toplanacak Güney Amerika Devletler Birliği olağanüstü zirvesinin gündemi ABD ile Kolombiya arasında imzalanması planlanan askeri anlaşma. Anlaşma hayata geçerse ABD’nin bu ülkede askeri üs sayısı 7'ye çıkacak.

Latin Amerika liderlerinin birçoğu plana karşı. Bu liderlerin başında da Küba’nın efsanevi lideri Fidel C Castro geliyor. Castro zirve öncesinde anlaşmanın amacını, "ABD'nin bu üslerle, Latin Amerika'yı birliklerinin birkaç saatte ulaşabileceği bir menzile sokmak" olarak nitelendirdi. Bu planın ilk hedefinde, Bolivya'daki devrimci süreçle Venezuela'daki doğal kaynaklar ve petrolün denetimini sağlamanın bulunduğunu söyleyen Castro, "Amerikan imparatorluğu, arka bahçesinde gelişen yeni ekonomilerle rekabet istemiyor" diye konuştu.

ABD'nin, uyuşturucu kaçakçılığı ya da terörle mücadele bahanesinin komik bulunduğunu kaydeden Castro, ABD'nin dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi, dünyanın en büyük silah üreticisi olduğunu ve Latin Amerika'daki organize suçlarda kullanılan ateşli silahların çoğunun ABD tarafından temin edildiğini vurguladı.



Kolombiya ise ABD üslerini savunuyor. Savunma Bakanı Gabriel Silva, Washington ile imzalanması planlanan anlaşmayı stratejik öncelik olarak niteliyor. Zirvenin sonunda Castro'nun en yakın müttefiki Venezuela ile Kolombiya arasında diplomatik ilişkilerin kesilebileceği yorumları yapılıyor. Kolombiya'nın Başkenti Bogota'da plana en fazla karşı çıkan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'nın gözleri kapalı afişleri de bilbordlarda yer alıyor.