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Dünya

ABD Gümrük ve Sınır Koruması: İnsan kaçakçıları iki kız çocuğunu sınırdan diğer tarafa attı

01 Nisan 2021 14:48

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, ABD-Meksika sınırında iki kız çocuğunun insan kaçakçıları tarafından  diğer tarafa atıldığını duyurdu. 

The Independent'ta yer alan habere göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruması iki Ekvadorlu kız çocuğunun insan kaçakçıları tarafından 4,2672 yükseklikte çitten diğer tarafa atıldığı ana dair görüntü paylaştı. 

Çocukların yerini tespit eden sınır yetkililerinin, New Mexico'nun Santa Teresa eyaletinde çocukları muayene olmaya götürdüklerini duyurdu. 
 

Yetkililer, çocukları aşağı atanları tespit etmek için Meksikalı yetkililerle çalıştıklarını söyledi.

 

 

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