ABD: Gülen'in iadesi için resmi talep aldık

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Fethullah Gülen'in iadesi için Türkiye'den resmi talebin kendilerine ulaştığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Toner, iade talebinin 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olmadığını, 'Gülen'in başka konulardan dolayı Ankara tarafından arandığını' belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili olarak başka bilgi vermeyeceğini söyledi.

ABD'li yetkililer daha önce Türkiye'den kendilerine ulaşan Gülen ile ilgili belgeleri incelediklerini açıklamış, ancak bu belgelerin resmi iade talebi olmadığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'ye Gülen'in iadesiyle ilgili 85 koli belgenin gittiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce, Gülen'in iade edilip edilmemesine yönelik kararının, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmaların ardından sonuçlanacağını belirtmişti.

Fethullah Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD ile en üst düzey yüz yüze görüşme bugün gerçekleşecek.

Ankara'yı ziyaret edecek olan ABD Başkan Yardımcı Joe Biden, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Görüşmenin öne çıkan konularının Fethullah Gülen'in iadesi ve Suriye olması bekleniyor.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Biden'ın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a da nezaket ve "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunacağı da belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara ziyareti öncesi Türkiye ile ilgili olarak Twitter'dan iki mesaj paylaştı.

Biden, Cumartesi gecesi Gaziantep'te yapılan saldırı sonrası attığı tweetlerde "Bir çocuğun kullanıldığı barbarca saldırıda 29'u çocuk 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Bu hafta yapacağım Ankara ziyaretinde, darbe girşimi ve trajik saldırılar sonrasında ABD'nin Türk halkının yanında olduğunun altını çizeceğim" yazdı.