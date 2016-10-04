"ABD, Gülen'i üçüncü ülkeye gönderecek gibi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında bir bakanla Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yaptığı görüşmeyi yazdı. Selvi, ismini vermediği bakana “Gülen konusundaki katı tutumlarını sürdürüyorlar mı?” diye sorduğunu, “Biraz esneme var. Eski katı tutumlarını terk ettiler. Üçüncü ülkeye gönderecekler gibi” cevabını aldığını söyledi.

Gülen’in iadesiyle ilgili olarak ABD makamlarına sunulan dosyada üç ülkeye kaçma ihtimalinden söz edildiğini aktaran Selvi, bu ülkelerin "Brezilya, Belçika ve Kanada" olduğunu belirtti.

Selvi'nin Hürriyet'te "Gülen üç ülkeye kaçabilir" başlığıyla yayımlanan (4 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmesinde, Gülen'in iadesini gündeme getirince, ilginç bir diyalog yaşanıyor. Biden, bunalmış bir vaziyette, "Elimde imkân olsa onu Mars'a gönderirim" diyor.

Mars’tan vazgeçtim Türkiye’ye göndermiyorlar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a göre, Gülen konusunda sunduğumuz deliller çok güçlü. O nedenle ABD bu işten kaçamaz. Türkiye’de çok kanlı bir darbe girişimi olmuş, darbenin arkasında Fetullah Gülen’in olduğunu Mısır’daki sağır sultan bile duymuş. Darbeciler, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı, Fetullah Gülen’le görüştürmek istemişler. Darbeciler, Gülen’le ilgili itiraflarda bulunmuşlar. Adalet Bakanı resmi kanıtları bizzat kendi eliyle sunmuş. Bekir Bozdağ haklı olarak “Daha ne olsun” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki bir programına girerken yakaladığım bir bakana, “Gülen konusundaki katı tutumlarını sürdürüyorlar mı?” diye sormuştum. “Biraz esneme var. Eski katı tutumlarını terk ettiler” karşılığını vermişti. Daha da meraklandığımı görünce, “Üçüncü ülkeye gönderecekler gibi” diye fısıldamıştı. Dönerken uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ihtimali de sorduk. “Bir ilerleme olur” dedi.

"Reza için uyguladılar"

Gülen’in iadesiyle ilgili olarak ABD makamlarına sunulan dosyada başka bir talep daha var. Gülen’in üçüncü bir ülkeye kaçma ihtimaline karşılık olarak “Tedbiren tutuklanması” talebi bu. ABD’nin Reza Zarrab için uyguladığı tedbiri biz de Gülen için istiyoruz. Hem de deliller var. Dosyada Gülen’in üç ülkeye kaçma ihtimalinden söz ediliyor. Brezilya, Belçika ve Kanada. Gülen’in ikameti için üç ülkede yürütülen temaslara yer veriliyor. Gülen için Kanada’da hazırlanan ikametgâha ilişkin bilgiler yer alıyor. İade konusunda umutlu olunmasa da üçüncü ülke ve geçici tutuklama yönünde bir beklenti hâkim. Üç ülkeyle de suçluların iadesi anlaşmamız var.

Gülen’in iadesiyle ilgili temasları yürütenlerde, ABD bizi oyalıyor kanaati hâkim. Yoksa Gülen’in darbedeki rolünü Türkiye’den daha iyi biliyorlar. Hadi bizim istihbarat birimlerimiz darbe girişimini tespit edemedi. Peki Türkiye ile ABD arasında gidip gelen darbe planlarından CIA’in haberi olmadı mı? Haber mi dediniz!? Amerika’nın, Fetullah Gülen gibi kullandığı çok isim var. Ancak Gülen’i muhafaza etmenin Amerika açısından sıkıntıları ortaya çıktı. ABD, Gülen’i iade etmedikçe...

1- Darbenin arkasında CIA var inancının güçlenmesinden endişe ediyorlar.

2- Türkiye’de Amerikan karşıtlığı artıyor.

“Gülen’i üçüncü ülkeye gönderecekler” kanaatinin oluşmasının bir nedeni de bu. Şimdilik bu işi yargıya havale edip kurtulur muyuz havasındalar.

Azerbaycan tedbirini aldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile son durumu konuştum.

“FETÖ Amerika için kullanılabilir bir maşa olmaktan çıktı. FETÖ onlar açısından yatırım yapılabilecek mi diye hesap ediyorlar. Bunu üçüncü ülkelerde de kullanırız diye düşünüyorlar.”

Tabii 170 ülkede örgütlü olan bir yapı. Aynı zamanda darbe yapacak kadar da operasyonel. Adalet Bakanı Bozdağ’a işin bu yüzünü sordum. “Diğer ülkeler bizde de darbe yaparlar mı diye düşünmeye başladılar. 15 Temmuz’dan sonra tedbir almaya başladılar. Azerbaycan ve Gambiya tedbir aldı. Diğer ülkelerde de uzun vadeli gelecekleri kalmadı.”

Gülen’in iadesi konusunda Amerikan makamlarıyla görüşen bakanlardan biri, ABD’nin seçim sürecinde olmasına dikkat çekti. ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, “Seçimi Demokratlar dahi kazansa, bizim ekip gidiyor, dosyaları yeni gelen ekibe devredeceğiz” demiş. O bakana göre, ABD yönetimi çok sıkışırsa Gülen’i Mısır ve Güney Afrika gibi ilişkilerimizin problemli olduğu ülkelere de gönderebilir. Ama ağır basan ihtimal Gülen’in anavatanı olan Türkiye’de değil, esas vatanı kabul ettiği ABD’de öleceği yönünde.

"Öcalan formülü de olabilir"

Gülen’in iadesi konusunda bir ihtimal daha var. Türkiye-Rusya yakınlaşmasının oluşturduğu, “Türkiye’yi kaybediyor muyuz?” kaygısı ve ABD ile DEAŞ’a karşı işbirliği süreci etkili olabilir. Bir de bakmışız ki Gülen’e, Öcalan formülü uygulanmış. PKK lideri gibi bindirildiği MİT uçağında, “Fetullah Gülen, memlekete hoş geldin” denilmiş.