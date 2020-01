ABD, Gülen'e yakın vakfın okul açma talebini reddetti

ABD’nin Tennessee eyaletinde faaliyet gösteren, Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen READ Vakfı’nın eyaletin en büyük şehri Memphis’te üç yeni okul açma talebi reddedildi.

Vakfın okulları açmak istediği Shelby ilçesinin eğitim kurulu ret kararını oybirliğiyle aldı. Karara ilişkin raporda vakıf ile okul arasındaki mali ilişkilerin çelişkili ve önerilen müfredatın yetersiz olması gerekçe gösterildi.

Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel’in haberine göre, 2010 yılında açılan ve özel okul statüsünde olan ‘Memphis School of Excellence’ın halihazırda 450 öğrencisi var. Yeni okullar için başvuru yapılırken okulda yöneticilik yapacağı belirtilen dört kişiden ikisi Türk; ‘Memphis School of Excellence’ın halihazırdaki müdürü Muhammet Türkay ile Memphis Üniversitesi’nde çalışan Dr. Cem Akkuş. READ Vakfı yeni okulların 2018’de eğitim vermeye başlamasını öngörüyordu. READ Vakfı’nın nisan ayında üç yeni okul (ilkokul-ortaokul-lise) açarak genişletmek için başvuru yaptığı ‘Memphis School of Excellence’ 2010 yılında kuruluşu sırasında yine Gülen’e yakınlığı ile bilinen Houston merkezli ‘Harmony Public Schools’dan destek almıştı. Shelby Eğitim Kurulu hem söz konusu okullar arasındaki ilişkilerin hem de READ Vakfı ile okullar arasındaki örgütsel ve mali ilişkileri çelişkili buldu. Kurulun ret kararında gerekçelerden biri olarak yeni açılacak okullar için önerilen müfredatın Washington’daki ‘Harmony Public Schools’dan kopyalanmış olmasını gösterdi.

Başkonsolosluk devrede

Süreci yakından takip eden Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu, Shelby Eğitim Kurulu nezdinde girişimde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin faili olan örgütün yerel fonları kullanarak, Amerikan vatandaşlarının vergileriyle yeni okullar açmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu hatırlatıldı. Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen okullarına ret kararının diğer eyaletler açısından emsal teşkil edip etmeyeceği ise belirsiz. Yetkililer merkezden talimatla değil yerel yasa ve yönetmelikler ışığında alınan bir karar olduğunu belirtiyor.

READ Vakfı’nın 450 öğrencisi bulunan ve 25 öğretmenin görev yaptığı ‘Memphis School of Excellence’ için ABD Gelir İdaresi Hizmetleri IRS’e 2015-2016 dönemi için yaptığı vergi beyanı Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen ABD’deki sayısı 140’ı bulan charter (özel) okullarının ne şekilde işletildiğini gösteren iyi bir örnek. Okulun geçen seneki toplam geliri 4.1 milyon dolar gösterilmiş, bunun 3.4 milyon doları federal ve eyalet bütçelerinden aktarılan fonlardan gelmiş. Okul 651 bin dolar da kâr açıklamış.