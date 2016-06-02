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Dünya

ABD: Gülen cemaatini terör örgütü olarak görmüyoruz

"Bu Türkiye'nin iç meselesidir"

02 Haziran 2016 11:50

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Fethullah Gülen cemaatini "terörist örgüt" olarak görmediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’ye, günlük basın toplantısında Gülen cemaati sorusu yöneltildi.

Bir gazeteci Kirby’ye, "Türkiye, Gülen cemaatini terörist örgüt olarak görüyor, siz de mi bu şekilde düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Kirby’nin yanıtı, “Fettulah Gülen cemaatini terör örgütü olarak görmüyoruz, bu Türkiye'nin iç meselesidir" oldu.

Türkiye'den Gülen'in iadesi için bir talep gelip gelmediğinin sorulması üzerine de Kirby, "Bu konularda dışişleri bakanlığı açıklama yapmıyor" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatinin Bakanlar Kurulu kararıyla "Fethullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) ilan edileceğini açıklamıştı.

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