"ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi için belirli bir takvim yok"

ABD'nin Suriye'deki askerlerinin çekilmesiyle ilgili olarak belirli bir zaman çizelgesinin olmadığı belirtildi. Birleşik Görev Gücü'nün de 16-29 Aralık arasında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin yayınladığı raporda, eski raporların aksine, saldırıların yeri ve zamanının belirtilmemesi dikkat çekti.

Reuters Haber Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin askeri güçlerinin Suriye'den çekilmesi için belirli bir takvimi bulunmadığını yazdı.

Ajansa konuşan yetkili, ABD'nin Suriye'de uzun süre kalma planlarının da olmadığını söyledi. Yetkili, "Başkan Trump çekileceğimize dair kararını verdi ve biz şu anda bunu yapmak için planlar hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca ''Arap güçlerinin Suriye'ye girmesine olanak sağlanması gibi bir planın'' olmadığı da belirtti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yayımladığı raporunda, saldırıların hangi tarih ve bölgede yapıldığına yönelik bilgilere yer verilmemesi, koalisyonun sivil kayıpları konusundaki şeffaflığının azaldığı yorumlarına neden oldu.



Birleşik Görev Gücü, 16-29 Aralık arasında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin rapor yayımladı.



2014'ten bu yana, önce günlük, daha sonra ise haftalık saldırı raporu yayımlayan koalisyonun bugünkü açıklamasında, saldırı raporlarının bundan sonra ayda sadece iki kez yayımlanacağı duyuruldu.



Açıklamaya iliştirilen iki haftalık raporda, koalisyonun 16-29 Aralık arasında, 469'u Suriye'de, 9'u Irak'ta toplam 478 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını duyurmasının ardından ilk kez yayımlanan raporda, bu saldırılarla Suriye'de IŞİD'E ait bin 1, Irak'ta ise 14 hedefin vurulduğu kaydedildi.



Raporda, eski raporların aksine, hangi bölgeye kaç saldırının hangi tarihlerde yapıldığına dair bilgilere yer verilmemesi dikkati çekti.