ABD güçleri Kabil'den tahliye operasyonunda son aşamada; Taliban, "Havalimanının kontrolünü üstlenmeye hazırız" dedi

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Batılı bir güvenlik yetkilisi, ABD güçlerinin Kabil’deki tahliye operasyonunda son aşamaya geldiğini söyledi. Bir Taliban yetkilisi ise, tahliyelerde sona yaklaşılırken Kabil’deki havalimanının kontrolünü üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Reuters’a konuşan bir güvenlik yetkilisi, Kabil havalimanında tahliye çalışmalarının sona yaklaştığını, uçaklara binebilmek için bekleyen 1000 sivilin olduğunu söyledi.Yetkili, tahliye operasyonlarının sonu için henüz net bir tarih ve saat veremeyeceğini belirtti.

Tahliye işlemleri ilerlerken Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’dan bir yetkili de Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın kontrolünü üstlenmek için gerekli mühendis ve teknisyenlerinin bulunduğunu söyledi. Taliban yetkilisi, havalimanının kontrolünü üstlenmek için ABD’nin çıkışını beklediklerini ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD’nin Kabil Büyükelçiliği, Kabil’deki havalimanında yeni bir saldırı olabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Biden dün, “Önümüzdeki 24-36 saat arasında bir saldırı olasılığı var” dedi. ABD’nin Kabil Büyükelçiliği, uyarı seviyesini en yüksek seviyeye çıkarırken, bölgedeki vatandaşlarının da bir an önce bölgeden ayrılmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta aralarında 13 ABD askerinin de bulunduğu 170 kişinin ölümüne sebep olan intihar saldırısının sorumlularının hedef alınacağına dair söz vermişti

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden'dan Kabil açıklaması: 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığı yüksek