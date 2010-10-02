-ABD GUANTEMALA'DAN ÖZÜR DİLEDİ WASHINGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD, 1940'lı yıllarda tutuklulara bilinçli bir şekilde frengi bulaştırılarak yapılan deney için Guatemala'dan özür diledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius tarafından yapılan ortak açıklamada, seks yoluyla bulaşan hastalığa karşı aşı bulunmasına yönelik olarak Guatemala'da 1946-1948 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmanın, "kesinlikle etiğe aykırı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu olayların 64 yıl önce vuku bulmasına karşın, kamu sağlığı bahanesi altında bu denli menfur bir araştırmanın yapılabilmiş olmasından öfke ve esef duyuyoruz. Bu denli nefret uyandırıcı bilimsel bir uygulamanın mağduru olan her bireyden özür dileriz" ifadelerine yer verildi. Penisilinin frengiye karşı etkisinin araştırıldığı deney sırasında, çok sayıda mahkuma hastalık bulaştırılmıştı.