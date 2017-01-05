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Dünya
Deutsche Welle

ABD Guantanamo'dan 4 mahkumu daha tahliye ediyor

ABD‘nin Guantanamo tutuklu kampından 4 mahkumu daha serbest bırakacağı bildirildi.

05 Ocak 2017 15:53

Fox News kanalının iki anonim üst düzey yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, ABD, tartışmalı Guantanamo tutuklu kampından Suudi Arabistan uyruklu 4 mahkumu tahliye edecek. Mahkumların serbest bırakılmalarının ardından 24 saat içerisinde de ülkelerine gönderileceğini bildirildi. Mahkumların kimliklerine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Haberde ABD Başkanı Barack Obama’nın 20 Ocak’ta görevi Donald Trump’a devretmesinden önce başka tahliyelerin de beklendiğine yer verildi. Pentagon’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Obama ve Trump'ın Guantanamo taahhütleri

Göreve geldiğinde Guantanamo'yu kapatma sözü veren ABD Başkanı Obama’nın halefi Donald Trump bir süre önce tutuklu kampından artık kimsenin tahliye edilmemesini talep etmişti. Trump seçim kampanyası sırasında da Guantanamo’yu açık bırakma ve başka mahkumlarla doldurmayı vaat etmişti.

Guantanamo kampı, 11 Eylül terör saldırılarının ardından muhtemel radikal İslamcı teröristleri yargılama süreci olmaksızın alıkoymak için dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetiminde kurulmuştu. Küba’daki tartışmalı kampta şimdiye dek en az 779 kişinin hapsedildiği bildiriliyor.

Guantanamo tutuklu kampında halihazırda ise 23’ü hakkında tahliye kararı verilmiş yaklaşık 59 mahkum bulunuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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