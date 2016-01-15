ABD, Guantanamo'da tutuklu bulunan 10 Yemenliyi Umman’a gönderdi

ABD, perşembe günü Guantanamo hapishanesinde tutuklu bulunan 10 Yemenliyi Umman’a gönderdi. Hapishanede bulunan tutuklu sayısı 93’e düştü. Başkan Barack Obama, yönetime geldiğinde birçok ülkenin tepkisini çeken hapishaneyi kapatacağına dair söz vermişti.



Umman’a nakledilen 10 Yemenli, herhangi bir suçlama ya da mahkeme olmaksızın 10 yılı aşkındır Guantanamo’da alıkonuyordu. Yemenli tutuklular, Başkan Obama 2009’da yönetime geldiğinden beri nakledilen en büyük grup oldu. Umman devlet haber ajansı ise bir devlet yetkilisine dayandırdığı haberinde tutukluların, iç savaşın yaşandığı Yemen’de şartlar düzelene kadar Umman’da tutulacağını duyurdu.



Obama yönetimi tarafından yapılan açıklamada çoğu Yemenli olan 34 tutuklunun daha ülkesine iade edileceği ya da başka bir yere yerleştirileceği belirtildi.



Başkan Obama, salı günü yaptığı ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında hapishaneyi kapatacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, Kongre’den bu hedefi gerçekleştirebilmek için yardım istedi. Obama Guantanamo için, “Pahalı, gereksiz ve sadece düşman toplayan bir broşür gibi hizmet ediyor.” ifadelerini kullandı.



Guantanamo hapishanesi Yemenli grubun nakliyle birlikte 2002’den beri en düşük tutuklu sayısına ulaştı. Hapishane, 9 Eylül 2001’de İkiz Kulelere yapılan saldırının ardından dönemin Başkan’ı George W. Bush tarafından yabancı teröristleri alıkoymak için açılmıştı. İşkenceler ve insani olmayan şartlarıyla gündeme gelen hapishane dünya kamuoyu tarafından tepki toplamıştı.

