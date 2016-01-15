T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Guantanamo'da tutuklu bulunan 10 Yemenliyi Umman’a gönderdi

Obama, birçok ülkenin tepkisini çeken hapishaneyi kapatacağına dair söz vermişti

15 Ocak 2016 00:12

ABD, perşembe günü Guantanamo hapishanesinde tutuklu bulunan 10 Yemenliyi Umman’a gönderdi. Hapishanede bulunan tutuklu sayısı 93’e düştü. Başkan Barack Obama, yönetime geldiğinde birçok ülkenin tepkisini çeken hapishaneyi kapatacağına dair söz vermişti.
 
Umman’a nakledilen 10 Yemenli, herhangi bir suçlama ya da mahkeme olmaksızın 10 yılı aşkındır Guantanamo’da alıkonuyordu. Yemenli tutuklular, Başkan Obama 2009’da yönetime geldiğinden beri nakledilen en büyük grup oldu. Umman devlet haber ajansı ise bir devlet yetkilisine dayandırdığı haberinde tutukluların, iç savaşın yaşandığı Yemen’de şartlar düzelene kadar Umman’da tutulacağını duyurdu.
 
Obama yönetimi tarafından yapılan açıklamada çoğu Yemenli olan 34 tutuklunun daha ülkesine iade edileceği ya da başka bir yere yerleştirileceği belirtildi.
 
Başkan Obama, salı günü yaptığı ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında hapishaneyi kapatacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, Kongre’den bu hedefi gerçekleştirebilmek için yardım istedi. Obama Guantanamo için, “Pahalı, gereksiz ve sadece düşman toplayan bir broşür gibi hizmet ediyor.” ifadelerini kullandı.
 
Guantanamo hapishanesi Yemenli grubun nakliyle birlikte 2002’den beri en düşük tutuklu sayısına ulaştı. Hapishane, 9 Eylül 2001’de İkiz Kulelere yapılan saldırının ardından dönemin Başkan’ı George W. Bush tarafından yabancı teröristleri alıkoymak için açılmıştı. İşkenceler ve insani olmayan şartlarıyla gündeme gelen hapishane dünya kamuoyu tarafından tepki toplamıştı.
 

ETİKETLER

Guantanamoyemenlitutukluummanbarack obama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24