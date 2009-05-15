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Dünya

ABD, Guantanamo'da bir mahkumu serbest bıraktı

15 Mayıs 2009 23:57

ABD Küba'daki Guantanamo cezaevinde 7 yıldır mahkum tuttuğu Cezayirli Lahdar Bumedyen'i serbest bıraktı.

Amerikalı yetkililer, Fransa'ya gönderilen Cezayirli Bumedyen'i taşıyan uçağın Guantanamo'dan havalandığını belirtti.

Fransa, 6 mayısta Bumedyen ve ailesini kabul edeceğini açıklamıştı.

2001 yılında Bosna'da tutuklanan 42 yaşındaki Bumedyen 20 Kasım 2008 tarihinde federal mahkemede hakkındaki tüm terörizm davalarından suçsuz bulunmuştu.

Aralık 2006'ten bu yana açlık grevinde bulunan Cezayirli mahkum, burun deliğinden sokulan bir hortumla günde iki kez sıvı protein verilerek zorla besleniyordu.

Bumedyen, ABD tarafından tutuklandıktan sonra Cezayir'e sığınan eşi ve 9 ile 13 yaşlarındaki iki kızı da Fransa'ya gidecek.

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