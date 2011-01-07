-ABD, GUANTANAMO'DA 9 YILDIR TUTULAN CEZAYİRLİYİ SALIVERDİ SAN JUAN (A.A) - 07.01.2011 - ABD ordusu, Guantanamo'daki üssünde yaklaşık 9 yıldır terör zanlısı şüphesiyle tutulan bir Cezayirlinin salıverilmesine ilişkin mahkeme kararının ardından evine gönderildirildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı da Küba'daki Guantanamo adasında bulunan ABD askeri üssündeki tutukevinde tutulan Cezayirli Said Ferhi'nin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından salıverildiğini açıkladı. Washington'daki bir federal mahkeme Kasım 2009'da, Washington'ın Ferhi'yi salıvermesine hükmetmişti. Başkan Barack Obama'nın göreve gelmesinin ardından kapatma sözü verdiği Guantanamo'daki askeri üssünde ABD halen 173 zanlıyı tutuyor.