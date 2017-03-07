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BBC Türkçe

ABD göçmen çocukları ebeveynlerinden ayırmayı tartışıyor

Amerikalı yetkililer yasa dışı göçü engellemek için ülkeye giren göçmenleri sınır dışı işlemleri için gözaltında tutarken, göçmenlerin çocuklarını devlet koruması altında tutmayı tartışıyor. Plana karşı çıkan bir senatör "Bu, sınır güvenliğinden uzaklaşıp

07 Mart 2017 19:09

ABD, ülkeye yasadışı yollardan ülkeye girerken yakalanan çocukları ebeveynlerinden ayırma konusunu tartışyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, girişimin ailelerin ABD'ye kaçak yollardan girmelerini caydırmayı amaçladığını söyledi.

Kelly "Orta Amerika'dan gelen ve Meksika üzerinden ABD'ye giren bu kişileri bu çok, çok tehlikeli şebekeden uzak tutmak için hemen hemen herşeyi yaparım" dedi.

Pek çoğu Honduras ve El Salvador'daki şiddetten kaçan on binlerce ebeveyn ve çocuk sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındılar.

Sınır güvenliği, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki temel vaadi olmuştu.

Meksika sınırına duvar örmek sözü, kendisine oy verenler tarafından büyük destek almıştı.

Basında çıkan haberlere göre, bu politika değişikliği ebeveynlerin hukuki süreçlerden geçerken ya da sınır dışı edilmeyi beklerken gözaltında kalabilecekleri anlamına geliyor.

Bu sürede çocuklara Amerikalı akrabalarının ya da koruyu ailenin yanına verilene kadar Sağlık ve İnsani Servisler Bakanlığı (HHS) tarafından bakılacak.

Kelly çıkan haberler sorulduğunda "Biz ebeveynleriyle meşgul olurken çocuklara iyi bakılacak" dedi.

Demokrat Kongre üyesi Henry Cuellar, aileleri ayırmaya önerisine karşı çıkıyor:

"Uzun lafın kısası: anne ve çocukları ayırmak yanlış. Bu, sınır güvenliğinden uzaklaşıp insan hakları ihlaline girdiğimiz nokta."

2014 yılında yanlarında ebeveynleri olmadan sınırda yakalanan çocukların sayısı yılda 50 bin gibi yüksek rakamlara ulaştı.

Aileleriyle sınırları geçen diğer çocuklar içinse, işlemler tamamlanana kadar aileleriyle birlikte kalabilecekleri gözaltı merkezleri kurulmuştu.

Ancak California'da federal bir hakim, çocukları bu merkezlerde tutmanın, aileleriyle bile olsa, hukuk dışı olduğuna hükmetti ve böylece ailelerin ülkeye girişine izin verildi.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Leon Fresco, çocukları ailelerden ayırma fikrinin Obama yönetiminde de mahkeme kararından beri gündemde olduğunu söyledi.

John Kelly'nin açıklamalarından saatler önce ABD Başkanı Donald Trump göçmenlerle ilgili yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Yeni düzenlemeyle, Irak, ABD'ye girişine kısıtlama getirilen ülkeler arasından çıkartıldı.

İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'in vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı ise yeni düzenlemede de devam ediyor.

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