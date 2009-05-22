ABD, GMAC’e 7,5 milyon dolar yatırım yapacak

ABD hükümeti, General Motors'un (GM) finansman şirketi GMAC'e 7,5 milyar dolar yardım yapmayı kararlaştırdı.



ABD'de gerçekleştirilen bankacılık dayanıklılık testi sonuçlarına göre, GMAC'in 11,5 milyar dolar ek sermaye ihtiyacı bulunuyor. Ancak şirket, batık kredilerin artmasıyla sermaye artırımı konusunda başarısız olurken, ilk çeyrekte 675 milyon dolar da zarar açıkladı.



Daha önce ABD hükümeti şirkete 6 milyar dolar mali yardımda bulunmuştu.



Bu arada, GM, iflas korumadan kurtulmaya çalışırken, Chrysler, halihazırda iflas koruma başvurusunda bulundu.

