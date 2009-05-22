T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD, GMAC’e 7,5 milyon dolar yatırım yapacak

ABD hükümeti, General Motors'un (GM) finansman şirketi GMAC'e 7,5 milyar dolar yardım yapmayı kararlaştırdı.

22 Mayıs 2009 03:00

ABD hükümeti, General Motors'un (GM) finansman şirketi GMAC'e 7,5 milyar dolar yardım yapmayı kararlaştırdı.

ABD'de gerçekleştirilen bankacılık dayanıklılık testi sonuçlarına göre, GMAC'in 11,5 milyar dolar ek sermaye ihtiyacı bulunuyor. Ancak şirket, batık kredilerin artmasıyla sermaye artırımı konusunda başarısız olurken, ilk çeyrekte 675 milyon dolar da zarar açıkladı.

Daha önce ABD hükümeti şirkete 6 milyar dolar mali yardımda bulunmuştu.

Bu arada, GM, iflas korumadan kurtulmaya çalışırken, Chrysler, halihazırda iflas koruma başvurusunda bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24