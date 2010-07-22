'ABD-G.Kore tatbikatı küresel güvenliğe tehdit'

T24- Kuzey ve Güney Kore arasında 1953'te barış anlaşması imzalanmamıştı. Pyongyang Yönetimi ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamasına da tepki gösterdi.



Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Kuzey Kore delegasyonundan bakanlık yetkilisi Ri Tong-il, iki ülkenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını istiyorlarsa, tatbikatlara ve yaptırımlara son vermesi gerektiğini söyledi.

Ri Tong-il, ABD'nin son yaptırım kararıyla, yaklaşık iki hafta önce Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamanın çerçevesi dışında davrandığını savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ayrıca, yaptırımların diyalog havasını yok ettiğini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Güney Kore gezisi sırasında yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Kuzey Kore'nin silah almasını ve satmasını önlemeye yönelik olacağını, ayrıca yeni yaptırımlarla nükleer silahların yayılmasını da önleyeceklerini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Pazar günü yaklaşık 20 gemi ve denizaltıyla, 100 uçağın katılımıyla Japon Denizi'nde ortak tatbikata başlayacaklarını duyurmuştu.

Güney Kore'ye ait Cheonan adlı bir savaş gemisinin Mart ayında batmasına yanıt olarak görülen tatbikatın hedefi, Kuzey Kore'yi, gelecekte herhangi bir saldırı düzenlemekten caydırmak.

ABD ve Güney Kore, geminin Kuzey Kore'nin saldırısı sonucu battığını belirtiyor.

Kuzey Kore olayla bağlantısı olmadığını savunuyor.

BM Kuzey Kore'yi doğrudan suçlamamıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yaklaşık iki hafta önce savaş gemisinin batmasına ve 46 denizcinin ölmesine yol açan saldırının kınandığı bir açıklamayı oy birliğiyle kabul etmişti.

BM bünyesindeki çok uluslu komisyon, Güney Kore gemisinin batırılmasından Pyongyang Yönetimi'ni sorumlu tutmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği açıklamada ise Kuzey Kore saldırı nedeniyle doğrudan suçlanmamıştı.

Kuzey Kore yetkilileri daha önce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendilerini cezalandırması durumunda askeri bir yanıt verecekleri tehdidinde bulunmuşlardı.

Cheonan'ın batmasının ardından, Güney Kore Kuzey Kore'yle ticari ilişkileri dondurmuştu.

Kuzey Kore de buna Güney Kore'yle tüm ikili ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Hanoi'de düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da katılıyor.

Toplantıya katılacak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da ASEAN ile "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalaması ve bazı ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.