ABD gizli servis ajanları eğitim işbirliği için Ankara'da

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama’nın vurguladığı, ‘model ortaklık’ çerçevesinde ABD ‘Gizli Servis’ ajanları Ankara’ya geldi. Ajanlar, bir aylık eğitim işbirliği projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık korumalarına eğitim verecek onların eğitimlerini izleyecek.





Emniyet Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak gelen ABD ajanları Türk korumaları yakın ve uzak mesafe atışları, dövüş sanatları, ekip ve konvoy düzeni karşılaştırmalı eğitimden geçirdiler.

Eğitimler, Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Polis Akademisi yerleşkesi ile Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı’nda veriyor. Koruma sisteminde, ABD, İsrail ve Avrupa stili olmak üzere farklı atış teknikleri bulunuyor. ABD’li ajanlar, Türk korumalara kendi tekniklerini gösterdiler. Dairesel hedefe yapılan atışlarda Başbakanlık korumaları yüz üzerinden 90 puan alarak büyük başarı kaydetti.





Türk korumalar başarılı



ABD ajanlarından bazıları ise 100 üzerinden ancak 70-75 puan alabildi. Bir yetkili, biraz esprili bir şekilde, “Onlar bizi eğittiklerini düşünüyorlar ancak bizim korumalar başta atışlardaki isabet oranı olmak üzere onlardan daha başarılı” dedi.

ABD Gizli Servis ajanlarından oluşan 6 kişilik ekibin Türkiye ziyaretine ABD yönetimi de büyük önem veriyor. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, her ajan için bir tercüman görevlendirdi. Eğitim çalışmaları sırasında tercümanlar, ajanlarla birlikte grup eğitimlerine katılıyor.





Teçhizat incelenecek



ABD’li ajanlar, Türkiye’ye kendilerine ait teçhizatlarıyla geldi. Ajanların kullandığı silah, çelik yelek, dürbün gibi donanımlar incelenmesi için burada bırakılacak. Bunun, bu ürünlerin bir pazarlama stratejisi olabileceği belirtildi.







