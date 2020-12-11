ABD Gıda ve İlaç Dairesi danışmanlar kurulu, Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım izni verilmesini tavsiye etti

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısına acil kullanım izni verilmesine destek verdi.

Reuters'ın aktardığına göre FDA'nın gelecek günlerde aşıya acil kullanım izni vermesi bekleniyor. Bu karar resmen alındıktan sonra Pfizer/BioNTech aşısı ABD geneline dağıtılacak ve aşılanma başlayacak.

FDA danışmanları Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş üstü bireylerde bilinen faydalarının risklerden fazla olduğunu 17 oya karşı 4 oy ile kabul etti. Bir danışman çekimser oy kullandı.

Pfizer, iki dozluk aşının 16 ile 85 yaşları arasında insanlar üzerinde kullanılması için izin istemişti. Bazı danışmanlar kurulu üyeleri 16-17 yaşındaki bireylerin bu izne dahil edilip edilmemesi gerektiğini tartışmaya açtı. Panel, yapılan oylama sonucunda izne bu yaş gruplarının da dahil edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

4 danışmanlar kurulu üyesinin neden karşı oy kullandığı belirtilmedi. Reuters'a konuşan bazı isimler bu kişilerin 16-17 yaşındakilerin izne dahil edilmesinden rahatsız olduğunu belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Aşıya acil kullanım izni verilip verilmeyeceğiyle ilgili son karar FDA yetkilileri tarafından verilecektir" denildi.