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Dünya

ABD Gıda ve İlaç Dairesi 9 dezenfektana karşı uyardı: Ölümcül olabilir, acil tedavi gerekiyor

23 Haziran 2020 08:42

T24 Dış Haberler

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Meksika merkezli Eskbiochem isimli firmanın ürettiği el dezenfektanlarının kullanılmaması gerektiğini duyurdu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, "Bu markanın ürettiği 9 üründe methanol var ve ciltle teması toksik sonuçlar doğurabilir" açıklamasını yaptı.

CNN'de yer alan habere göre, FDA, Eskbiochem isimli firmanın ürettiği el dezenfektanı ürünlerinde methanol bulunduğunu açıkladı. Methanolun cilt tarafından emilmesi durumunda toksik sonuçlar çıkabileceği belirtildi.

FDA, Eskbiochem'in 9 el dezenfektaın ürününü listeleyerek bu ürünlerin kullanılmaması gerektiğini açıkladı. 

FDA, belli bir oranda methanol ile temasın mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, buğulu görme, kalıcı körlük, koma, sinir sisteminde kalıcı hasar ya da ölüm sonuçları olabileceğini açıkladı. FDA, bu el dezenfektanlarına maruz kalanların acil tedavi görmesi gerektiğini söyledi. 

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