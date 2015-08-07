ABD Genelkurmay Başkanlığı'na siber saldırı



NBC televizyonunun haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın e-posta şebekesinin 25 Temmuz'de bir siber saldırının hedefi olduğu ortaya çıktı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli 4 bin kadar askeri ve sivil personelin e-posta adresinin saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırı üzerine e-posta şebekesi kapatıldı.

Pentagon doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı, "Genelkurmay Başkanlığı e-posta şebekesinin güvenlik kontrolü sebebiyle devre dışı bırakıldığını" doğruladı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Valerie Henderson, "Şebekelerimizdeki güvenlik açıklarını bulup kapatma girişimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda e-posta şebekesini de devre dışı bıraktık. İncelemelerimiz sonunda e-posta şebekesinin yeniden devreye sokulması öncelik taşımaktadır" dedi.

NBC televizyonunun haberinde, "Rusya kökenli siber saldırıya resmi Rus makamlarının da karışıp karışmadığının bilinmediği" belirtildi. Siber saldırıda "gizli" sınıfına giren bilgilerin ele geçirilmediği kaydedildi.

Çin ve Suriye kökenli siber saldırılar

ABD yönetimine bağlı Personel Yönetim İdaresi (OPM), nisan ayında siber saldırıya uğramış, ABD'de federal devlet kurumlarının personeli ve yakın çevreleri ile akrabalarına ait bilgiler hackerların eline geçmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, OPM'yi hedef alan siber saldırıdan Çin'i sorumlu tutmuş, Pekin ise suçlamaların temelden yoksun olduğunu savunmuştu.

Geçen ay ise kendilerini "Suriye Elektronik Ordusu" olarak adlandıran bir grup bilgisayar korsanı ABD ordusunun www.army.mil adresindeki resmi web sitesini geçici olarak çökertmişti.