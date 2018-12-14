T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan, Orgeneral Güler'e Suriye telefonu

ABD'den yapılan açıklamada "İki komutan Suriye'nin kuzeydoğu sınırına kurulan ABD gözlem noktaları dahil karşılıklı güvenlik menfaatlerini ele aldı" denildi

14 Aralık 2018 04:44

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder yaptığı yazılı açıklamada, "İki komutan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına yanıt olarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırına kurulan ABD gözlem noktaları dahil karşılıklı güvenlik menfaatlerini ele aldı." ifadesini kullandı. 

Ryder, Dunford'un mevkidaşı Orgeneral Güler'e gözlem noktalarının Türkiye'ye yönelik Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir tehdidi caydırmaya yönelik olduğunu vurguladığı belirtildi. 

İki ülkenin kilit NATO müttefiki olarak yıllardır devam eden güçlü bir askeri ilişkiye sahip olduğunu belirten Sözcü, "(Dunford) aynı zamanda Suriye'nin kuzeydoğusuna istikrar getirmek üzere ABD'nin Türkiye ile koordinasyon çabalarına bağlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verdi. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önce Savunma Bakanı Jim Mattis'in duyurduğu Suriye ile Türkiye sınırına gözlem noktalarını kurmaya başladıklarını açıklamıştı. 

Ancak Bakanlık bu gözlem noktalarının kaç tane olacağını ve nerede kurulmaya başladığını belirtmemişti.

ETİKETLER

Joseph Dunfordyaşar gülerabdsuriyeyaptırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24