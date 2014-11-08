ABD Genelkurmay Başkanı'na göre 2139 Filistinliyi öldüren İsrail 'olağanüstü hassasiyet' göstermiş!

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, İsrail'in 4'te biri çocuk 2139 Filistinli sivil hayatını kaybettiği, 50 günlük Gazze operasyonu için 'Sivil kaybının önlenmesi için olağanüstü hassasiyet gösterdiler. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var' dedi.

Vatan’da yer alan habere göre, Dempsey’in Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kuruluşlar İsrail'in 'insanlık suçu' işlediğini ilan ettiği saldırıya ilişdin yorumunu şaşkınlıkla karşılayan İsrail basını 'Generalin sözleriyle uluslararası raporlar birbirine uymuyor' diye yazdı.

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonların ikinci haftasında Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenlemiş ve artan sivil ölümlerinden endişe duyduklarını kaydederek, “Artık sivillerin öldüğünü görmek istemiyoruz” ifadesini kullanmıştı. Oysa ki ABD Genelkurmay Başkanı, Obama ile aynı görüşte değildi. 50 gün süren operasyonda Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2139 Filistinli ölmüş, 20 bin ev yerle bir olmuş olmasına rağmen, daha da önemlisi 490 masum çocuk hayatını kaybetmişken ABD’li Orgeneral Martin Dempsey, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

Dempsey, Carneige Endownment for International Peace derneğinin New York’taki konferansında yaptığı konuşmada, Gazze operasyonda İsrail’in son Gazze operasyonunda sivil kayıpların engellenmesi için gösterdiği çabanın takdir edilecek düzeyde olduğunu söyledi. Uluslararası Af Örgütü’nün, savaşla ilgili olarak, ‘İsrail fütursuzca Filistinliler’e ait evleri hedef aldı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimleri hedef alındı’ raporuna rağmen ABD’li Orgeneral, ‘Bu konuda İsrail’den alacağımız dersler var. O yüzden İsrail’in sivil kaybını engellemekteki başarısını incelemek üzere ekibimi oraya gönderdim’ açıklaması yaptı.

Gazze’de 490’ı çocuk 2139 Filistinli öldü 11 bini yaralandı

Ölen Filistinli: 2139

Çocuk kayıp: 490

Ölen İsrail askeri: 64

İsrailli sivil kayıp: 6

Ölen İsrailli çocuk: 1

Yaralı Filistinli: 11 bin

Yaralı Filistinli çocuk: 3 bin

Evinden olan Gazzeliler: 500 bin

Gazze’de yıkılan ev: 20 bin