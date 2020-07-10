ABD Genelkurmay Başkanı: Rusya'nın Taliban militanlarına askerlerimizi öldürmeleri için ödül parası verdiğini doğrularsak karşılık vereceğiz

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ordunun istihbarat birimlerinin Rusya'nın ABD askerlerini öldürmesi için Taliban milislerine ödül parası verdiği iddialarını onaylamak için çalıştığını söyledi. Milley, raporların doğru çıkması durumunda "karşılık vereceklerine" dair söz verdi.

Milley, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne yaptığı açıklamada Pentagon'un iddiaların gerçek olup olmadığını tespit etme konusunda "kararlı" olduğunu söyledi.

"Bu ödül parası işinin her yerini didikleyeceğiz. Şayet böyle bir durum varsa, ben üniformayı giymiş herkes gibi çok öfkeli bir general olacağım" diyen Milley, "Bu çok büyük bir durum. Daha tam anlamıyla doğrulamış değiliz, ancak üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Milley ile birlikte açıklamalarda bulunana Savunma Bakanı Mark Esper, geçen haftalarda basına sızan bilginin Pentagon'un 17 istihbarat biriminden birinden gelmediğini söyleyerek bilginin CIA'ye ait olabileceğinin sinyallerini verdi.

Milley, Rusya'nın gerçekten ödül parası verdiğini tespit ederlerse hamle yapacaklarını söyledi.

New York Times, geçen haftalarda ABD istihbaratının, Rusya'nın Afganistan'da ABD'lileri öldürmesi için militanlara ödül parası teklif ettiğini tespit ettiğini aktarmıştı. The Washington Post da Afganistan'da birden fazla ABD askerinin Rusya'nın önerdiği ödül parası sonucunda Taliban milisleri tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bilginin hangi istihbarat biriminden geldiği aktarılmadı.