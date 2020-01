ABD Genelkurmay Başkanı: Plan yaparken, Türkiye ile ilişkilerimizi göz önünde bulunduracağız

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Suriye ile ilgili olarak her tür alternatifi barındıran bir plan hazırladıklarını söyledi. Dunford, ‘Bu planlarımızın müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir biçimde ilişkilerimizi devam ettirme noktasında tutarlı olmasına dikkat edeceğiz’ dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Dunford, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde bir panele katıldı. “Global Tehditler ve Amerika’nın Ulusal Güvenlik Öncelikleri” konulu panelde konuşan Dunford, Amerika’nın Rusya, Çin ve NATO ile ilişkilerine değindi.

Dunford panelde Suriye’ye olası bir askeri müdahale konusunda soruları da yanıtladı.

Bir soru üzerine Trump yönetiminin Suriye ile ilgili planlarından bahseden Dunford, bu konunun çok yönlü olarak değerlendirilmesi gereken karmaşık bir mesele olduğunu söyledi. Amerika Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili olarak Başkan Trump’a sunmak üzere bir plan hazırlığında olduklarını söyledi ancak detay vermekten kaçındı.

Dunford şöyle konuştu:

“Bu konuda yapacağımız her şeyin, her adımın bir değil birden fazla etkisi söz konusu. Şu an yapmaya çalıştığımız şey Başkan Trump için mevcut tüm alternatifleri gösteren bir plan hazırlamak. IŞİD ile mücadele etmek ve en kısa zamanda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek için yapılabilecek alternatifleri çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kendisine sunacağımız tüm alternatiflerin olası sonuçlarını da ortaya koymaya çabalıyoruz. Çünkü her seçeneğin riskleri ve farklı sonuçları var.

Tüm bu planları ortaya çıkardıktan sonra bu noktada Türkiye’nin öneminden de bahsedeceğiz. Bu planlarımızın müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir biçimde ilişkilerimizi devam ettirme noktasında tutarlı olmasına dikkat edeceğiz. Bölgedeki Kürt grupların karşıya karşıya olduğu sorunların bu planlara nasıl dahil edileceğini konuşacağız. Sadece tek bir Kürt gruptan da bahsetmiyoruz biliyorsunuz, çok sayıda farklı Kürt grup var. Bölgedeki İran ve Türkiye’nin çıkarlarının çatışması konusunu, Rusya’nın varlığını konuşacağız. Evet tüm bu konulara değineceğiz.

Ama ‘şu ya da bu değişecek’ deme noktasında değilim çünkü burada karar verecek olacak Amerika’nın Başkanı’dır. Kendisinin kadrosu altında çalışan bizlerin yani Dışişleri Bakanı’nın, Savunma Bakanı’nın Maliye Bakanı’nın ve diğer tüm kabine üyelerinin, hepimizin yapması gereken, detaylı bir askeri planı ortaya koymaktır. Bu plan hem tehditlere hem de bölgeye ilişkin uzun vadeli çıkarlarımıza da işaret eder nitelikte olmalıdır. Ve bu plan bu ikisinin arasındaki dengeyi en iyi şekilde kurabilecek şekilde olmalıdır. Dolayısıyla Başkan’ın karşısına sadece bir sorunu çözen ama bunun karşılığında başka yeni bir sorun yaratacak olan bir plan getirmek istemeyiz.”

Öte yandan Dunford Suriye konusu ile ilgili olarak Cenevre’deki sürecin desteklenmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Bölgedeki karmaşık duruma atıfta bulunan Dunford kendilerinin sahada yapmaya çalıştıkları şeyin Cenevre’de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a siyasi bir çözüm için platform sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Dunford konuşmalarında “İslami terör” ifadesini kullanmamasının hatırlatılması ve bunun Trump yönetiminin bir tercihi mi olduğu sorusuna ise “Şiddet yanlısı aşırılık” derken eline silah alıp inanç adına faaliyet gösterenleri kast ettiğini, bunu tek bir gruba indirgemediğini söyledi.